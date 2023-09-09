Стало известно, чем закончилась попытка ВСУ атаковать Работино «Архангел Спецназа Z»: ВСУ понесли большие потери при атаке Работино

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщает, что утром 9 сентября Вооруженные силы Украины попытались прорвать позиции российской армии южнее села Работино «в три наката по три БМП «Брэдли». По информации канала, атака украинских военных оказалась безуспешной, уничтожена одна БМП и одна инженерная машина ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал подчеркивает, что ВСУ шли уверенно, однако были отброшены назад, на данный момент по украинским бойцам работает артиллерия.

Под утро противник пытался прорвать наши позиции южнее н.п. Работино в три наката по трем БМП «Брэдли», одну уничтожили вместе с инженерной машиной. <...> У противника идет постоянная эвакуация. Много погибших и раненых, — говорится в сообщении.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области. По его словам, российская авиация сбросила на позиции иностранных бойцов авиабомбы ФАБ-500.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ взяли тактическую паузу после понесенных потерь в районе Работино и Вербового. По его словам, несмотря на отсутствие активных действий со стороны украинской армии, ВС РФ наносят удары, чтобы не дать противнику восполнить потери. Кроме того, Балицкий сообщил, что российская армия уничтожила второй танк Challenger 2 британского производства.