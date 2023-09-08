В Запорожской области сообщили о тактической паузе ВСУ в районе Работино Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после понесенных потерь в районе Работино

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ взяли тактическую паузу после понесенных потерь в районе Работино и Вербового, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на отсутствие активных действий со стороны украинской армии, ВС РФ наносят удары, чтобы не дать противнику восполнить потери.

В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал, — написал Балицкий.

Он добавил, что рано утром 8 сентября российские военные предотвратили попытку ВСУ провести ротацию своих подразделений в районе Вербового, также были уничтожены украинская пехота и склад боекомплекта в районе Пятихаток.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении. Украинские войска пытались прорвать позиции российских военных с помощью танка, однако их атака была отбита. Также украинские военнослужащие пытались продвинуться в районе населенного пункта Вербовое, но были остановлены российской артиллерией.

До этого стало известно, что бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро. Обломки дрона переданы для изучения российским военным специалистам.