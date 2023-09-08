Российские бойцы сбили чешский беспилотник ВСУ за 550 тысяч евро РИА Новости: бойцы отряда «Барс-10» сбили дрон ВСУ стоимостью 550 тысяч евро

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро, сообщил РИА Новости командир отряда с позывным Сатурн, показав видео и фото с уничтоженным аппаратом. По его словам, обломки дрона переданы для изучения российским военным специалистам.

Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, — что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК, — рассказал Сатурн.

Он уточнил, что обломки беспилотника упали в том месте бывшего водохранилища, где дно до конца не высохло и напоминает болото. Отряд решил их достать. Для этого им пришлось ползать по заминированной и обстреливаемой территории, однако задачу бойцы выполнили.

Чехия представила Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа. Осенью 2022 года шесть таких дронов Украине передал Люксембург.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в районе острова Змеиный сбит украинский беспилотник «Байрактар». Он отметил, что дрон уничтожен истребителем Военно-космических сил России.