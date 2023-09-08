Стало известно об уничтожении танка ВСУ в районе Работино «Архангел спецназа Z»: ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По информации канала, украинские войска пытались прорвать позиции российских военных с помощью танка, однако их атака была отбита, артиллерия прочищает посадки ВСУ.

Канал также отмечает, что украинские военнослужащие пытались продвинуться в районе населенного пункта Вербовое, но были остановлены российской артиллерией.

Ранее стало известно, что бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро. Обломки дрона переданы для изучения российским военным специалистам. Отмечается, что БПЛА упал в том месте бывшего водохранилища, где дно до конца не высохло и напоминает болото. Отряд решил их достать. Для этого им пришлось ползать по заминированной и обстреливаемой территории, однако задачу бойцы выполнили. Чехия представила Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа. Осенью 2022 года шесть таких дронов Украине передал Люксембург.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в районе острова Змеиный сбит украинский беспилотник «Байрактар». Он отметил, что дрон уничтожен истребителем Военно-космических сил России.