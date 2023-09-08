Стало известно об уничтожении второго танка Challenger 2 в зоне СВО Балицкий заявил об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожской области

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Танк Challenger 2

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили второй танк Challenger 2 в Запорожской области, заявил телеканалу «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Этот танк был передан Украине западными партнерами по программе военной помощи. По словам Балицкого, всего на территории региона было обнаружено около семи британских танков данной модели. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

[Танков Challenger 2] порядка семи штук. Наши «птички» видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали «Корнетом», — рассказал Балицкий.

Отмечается, что украинские войска с наибольшей долей вероятности не смогут вернуть себе подбитые танки из-за их большого веса. Врио губернатора Запорожской области отмечает, что они будут выставлены в музее. Также он добавил, что в настоящее время британская бронетехника практически никак себя не показывает на поле боя.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее пообещал уничтожать американские танки M1 Abrams, которые планируется передать Украине. Он подчеркнул, что они повторят судьбу немецких и британских танков, в частности Leopard и Challenger.