Пушилин пообещал уничтожить переданные Украине танки Abrams

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Основной боевой танк США Abrams

Американские танки M1 Abrams, поставленные на Украину властями США, будут уничтожены, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, эта бронетехника отправится «на металлолом», как это уже произошло с немецкими и британскими танками Leopard и Challenger.

Опыт совершенно ничему не учит западных украинских партнеров: многое из переданного вооружения уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне СВО. Нет никаких сомнений, что с Abrams будет то же самое, — заявил Пушилин.

Политик также подчеркнул, что решение Вашингтона о передаче танков ведет к дальнейшей эскалации конфликта и новым жертвам. Вместе с тем он отметил, что появление танков Abrams на поле боя не повлияет на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. В лучшем случае Киев сможет лишь затянуть сроки конфликта, подытожил Пушилин.

Как сообщалось ранее, правительство США выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму более $1 млрд. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев. Средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины, а также на другие военные цели. Также власти Украины получат снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.