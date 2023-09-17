Взрыв прогремел в Очакове Николаевской области

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Взрыв произошел в городе Очакове Николаевской области Украины, сообщает одесское издание «Думская». В регионе действовало предупреждение о воздушной тревоге. По данным украинского СМИ, в небе работали силы ВСУ.

В 15:08 был объявлен отбой воздушной тревоги. До этого предупреждение действовало в 02:30 ночью и утром в 05:00. Украинский канал Telegram-канал Ochakov_official сообщал, что ночью девять бортов Ту-95 подлетали к пусковым рубежам в районе Каспийского моря. Ожидался запуск ракет.

Военное руководство Украины никак не комментировало информацию о взрыве, но данные о сбитии появились в украинском Telegram-канале мониторинга авиации.

Город Очаков расположен на побережье Чёрного моря, рядом с устьем Днепра.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предполагал, что ВСУ могли запускать ракеты в сторону Севастополя в том числе из Очакова. Также он допускал, что запуск могли произвести из Одессы или Николаева.

О ракетной атаке на Севастополь 13 сентября сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара. Возгоранию был присвоен четвертый класс.