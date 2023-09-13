Развожаев подтвердил атаку ВСУ на Севастополь

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, сработала система противовоздушной обороны. Минобороны России информацию не комментировало.

Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки, — написал Развожаев.

В настоящее время на месте работают спецслужбы. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Глава Севастополя также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки, отметил он.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Крым. Российские военные отражали атаку у Севастополя. Минобороны России информацию не комментировало. Очевидцы сообщали о серии взрывов на Корабельной стороне Севастополя.

Недавно жители Брянска ранее сообщили о громком звуке взрыва в городе. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах — Володарском и Советском. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района.