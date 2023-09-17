В Воронежской области сбили беспилотник Глава Воронежской области: в регионе сбит беспилотный летательный аппарат

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу, — написал Гусев.

2 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о падении самодельного беспилотника самолетного типа на территории Воронежской области. По информации канала, дрон рухнул в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Он отправлен на исследование специалистам. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

30 августа ударный беспилотник ВСУ стоимостью порядка 18 млн рублей уничтожил сельский туалет в Семилукском районе Воронежской области. Как уточнял Telegram-канал SHOT, украинский дрон рухнул в 22 километрах от столицы региона, когда его нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.

По информации канала, в результате инцидента никто не пострадал, в момент атаки на участке никого не было. Местные власти пообещали жителям помочь с восстановлением постройки.