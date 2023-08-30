ВСУ разрушили сельский туалет под Воронежем беспилотником за 18 млн

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ударный беспилотник ВСУ стоимостью порядка 18 млн рублей уничтожил сельский туалет в Семилукском районе Воронежской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Как уточняется, украинский дрон рухнул в 22 километрах от столицы региона, когда его нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.

По информации канала, в результате инцидента никто не пострадал — в момент атаки на участке никого не было. Местные власти пообещали жителям помочь с восстановлением постройки.

О перехвате украинского беспилотника под Воронежем ранее сообщал глава региона Александр Гусев. При этом губернатор не уточнял, где именно упал дрон.

До этого стало известно об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. Как следствие, были повреждены четыре самолета Ил-76. На этом фоне авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны. В результате инцидента никто не пострадал.

По неподтвержденным данным, целью удара был пункт дислокации Второй бригады спецназа ГРУ, однако официальных комментариев на этот счет не поступало. Генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что беспилотники прилетели с Украины, которая недавно как раз получила партию БПЛА с радиусом действия до 1000 км.