SHOT: самодельный беспилотник рухнул в Воронежской области

Фото: t.me/semilraion

Telegram-канал SHOT сообщил о падении самодельного беспилотника самолетного типа в Воронежской области. По его информации, дрон рухнул в поле в пяти километрах от поселка 1-го совхоза «Новоусманский». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В настоящее время беспилотник кустарного производства отправлен на исследование специалистам, говорится в публикации. По данным канала, никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Ранее сообщалось о второй попытке Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост. По информации Министерства обороны РФ, для удара ВСУ использовали морской беспилотник. Дрон был уничтожен в акватории Черного моря.

Также позднее на пути к Крымскому мосту был уничтожен новый безэкипажный катер ВСУ. Это стало третьей попыткой украинской армии нанести удар по объекту.

Кроме того, украинский беспилотник был перехвачен над территорией Белгородской области. По данным Министерства обороны, это произошло 1 сентября около 23:00 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.