Дрон ВСУ второй раз за вечер попытался атаковать Белгородскую область

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины в очередной раз попытался атаковать территорию Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Это уже второй за вечер, 1 сентября, налет украинских дронов на регион.

1 сентября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее 1 сентября стало известно, что противовоздушная оборона успешно сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Инцидент произошел 1 сентября около 21:15 по московскому времени.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.