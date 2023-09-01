Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Противовоздушная оборона успешно сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Инцидент произошел 1 сентября около 21:15 по московскому времени.

Первого сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области, — заявили в Минобороны.

Также в этот день о сбитом украинском беспилотнике самолетного типа над Брянской областью сообщали в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что он был сбит дежурными средствами ПВО.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.