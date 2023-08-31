Украину обвинили в имитации взрывов на Запорожской АЭС Минобороны РФ обвинило Украину в имитации взрывов на ЗАЭС при сотрудниках МАГАТЭ

Фото: Dmitry Grigoriev/ Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции, утверждает в Telegram пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ, и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.

Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС РФ, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов. Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию, — говорится в сообщении Минобороны.

Также в военном ведомстве рассказали, что для проведения ротации специалистов МАГАТЭ украинская и российская стороны объявили режим прекращения огня у населенного пункта Васильевка Запорожской области. Российские военные неукоснительно соблюдали этот режим.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что украинские войска не ведут артиллерийских обстрелов ЗАЭС, однако периодически пытаются наносить удары с помощью беспилотников. При этом он подчеркнул, что разрушение станции не грозит. Он пояснил, что артиллерия ВСУ преимущественно ведет огонь по периферии: высоковольтным линиям и подстанциям.

Балицкий добавил, что ЗАЭС построена во времена СССР и «чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться». По его словам, станция защищена даже от падения самолета.