«Бьют беспилотниками»: в Запорожье рассказали об атаках ВСУ на ЗАЭС Балицкий: ВСУ пытаются атаковать ЗАЭС беспилотниками

Фото: МО Украины

Украинские войска не ведут артиллерийский обстрелов Запорожской АЭС, но периодически пытаются наносить удары с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости врио главы региона Евгения Балицкий. При этом он подчеркнул, что разрушение станции не грозит.

Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать, но такие мы фиксируем случаи. А ствольная и реактивная артиллерия по самой станции в последнее время не била, — отметил Балицкий.

Он пояснил, что артиллерия ВСУ преимущественно ведет огонь по периферии: высоковольтным линиям, подстанциям.

Балицкий добавил, что ЗАЭС построена во времена СССР и «чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться». По его словам, станция защищена даже от падения самолета.

Ранее политолог Андрей Кошкин объяснил стягивание сил ВСУ на Ореховском направлении желанием украинских военных выйти на ЗАЭС. По его мнению, Киев хочет заняться ядерным шантажом Европы и России, чтобы добиться каких-то успехов при контрнаступлении. Эксперт подчеркнул, что Запорожье является весьма важным направлением для ВСУ, поэтому туда направляются все новые силы.

Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС практически с начала военной операции.