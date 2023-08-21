«Выйти на Запорожскую АЭС»: политолог о стягивании сил ВСУ под Ореховом Политолог Кошкин: ВСУ займутся ядерным шантажом при выходе к ЗАЭС

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Стягивание сил ВСУ на Ореховском направлении связано с желанием украинских военных выйти на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), уверен эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. В разговоре с «360» он уточнил, что ВСУ хотят заняться ядерным шантажом Европы и России, чтобы добиться каких-то успехов при контрнаступлении.

Здесь они видят возможность выйти на Запорожскую АЭС и заниматься государственным ядерным шантажом всей Европы и России. Запорожье для них весьма важное направление — вот почему туда бросают все новые и новые части и подразделения, — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что самые активные боевые действия украинские военные ведут на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовских направлениях. Некоторые части были переброшены под Харьков. Кошкин подчеркнул, что украинские власти при этом сообщают об успехах в районе малоизвестных населенных пунктов, чтобы «пропиарить» контрнаступление.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что три штурмовые группы ВСУ попытались прорвать российские линии обороны в районе населенного пункта Вербовое. По его словам, в ходе боестолкновения украинские военнослужащие были уничтожены. В Минобороны РФ информацию не комментировали.