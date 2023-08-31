Минобороны сообщило об атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попытались совершить атаку при помощи беспилотных летающих аппаратов самолетного типа на объекты, находящиеся на территории России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. БПЛА удалось уничтожить средствами ПВО.

Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — заявили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали аэропорт Пскова. После этого авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. В экспертном сообществе предполагали, что целью налета был военный объект. Также обсуждается, откуда стартовали дроны.

Военкор Александр Сладков считает, что аппараты вылетели из Эстонии. По его мнению, если версия подтвердится, Россия должна будет ответить. В противном случае следует ждать новых атак, причем более крупных.

В то же время генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что беспилотники прилетели с Украины, которая недавно как раз получила партию БПЛА с радиусом действия до 1000 км. Запуск могли осуществить с платформ на базе внедорожников.