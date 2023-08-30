Правда ли, что ВСУ атаковали базу ВДВ в Пскове из-за Работино

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Минобороны России отражало атаку беспилотников вечером 29 августа в псковском аэропорту, заявил губернатор области Михаил Ведерников. Почему ВСУ выбрали именно эту цель, есть ли пострадавшие?

Что происходило минувшей ночью в Пскове

Псков, расположенный недалеко от территории стран-членов НАТО — Эстонии и Латвии, подвергся атаке дронов в ночь на среду. Первые сообщения о взрывах стали появляться около 23:40 29 августа.

В районе аэропорта раздавались автоматные очереди и работала система ПВО. Очевидцы рассказали Telegram-каналу Mash, что видели около 20 БПЛА.

Местная жительница в беседе с NEWS.ru отметила, что звуки взрывов были слышны на весь город.

«Дело в том, что тут было несколько заходов. Только что оттуда, может быть, минуты две назад опять сбивали конкретно так. И сейчас что-то горит. Тут как День города. Все приехали посмотреть. Мы-то чуть с кровати не свалились», — заявила она.

Подвергшийся нападению аэродром является объектом совместного базирования, находящимся в ведении Министерства обороны РФ. На нем дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк (334-й ВТАП 61-й Воздушной армии Верховного главнокомандования), вооруженный самолетами Ил-76. Также в городе дислоцируется 76-я десантно-штурмовая дивизия Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Какие самолеты пострадали в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале заявил, что Минобороны России отражает атаку дронов, а сам он находится непосредственно в эпицентре событий.

«С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершении оперативного штаба, который проведу лично», — рассказал он.

В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76, подчеркнули в региональном главке МЧС.

«29 августа в 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове. В ликвидации последствий задействовали 21 единицу техники и 65 человек», — говорилось в заявлении.

Также в Telegram-канале Ведерникова появился видеокомментарий спасателя, который объяснил, что после атаки беспилотниками очаги возгорания в аэропорту локализованы, угрозы распространения огня нет.

«По прибытии спасательных подразделений силы были направлены на тушение пожара. На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается», — пояснил он.

Ведерников сообщил об отмене всех рейсов в аэропорту Пскова 30 августа — это потребовалось для того, чтобы установить характер повреждений взлетно-посадочной полосы.

Почему ВСУ могли атаковать Псков

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что атака украинских дронов на аэропорт в Пскове является «нетипичным выбором цели».

«Просто посмотрите на карту. Это совсем другое направление, по сравнению с предыдущими запусками беспилотников в сторону Москвы. Чтобы направить туда рой дронов, надо иметь серьезное основание. И серьезные разведданные, которые предоставляются партнерами Киева по НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению военкора Александра Сладкова, атака ВСУ на Псков показала, что удары могут наноситься и по другим российским объектам.

«Конечно, это не венец возможностей Украины. Надо быть готовыми к большим ударам и впредь по другим нашим объектам. Чем быстрее поймем уровень опасности и однозначной необходимости победы, тем лучше для нас. А победа наша не за горами», — заявил он.

Напомним, что 29 августа сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским военным в населенном пункте Работино. Противник был обстрелян из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении, говорилось в публикации Telegram-канала «Иди и смотри».

«Арта нанесла массированный удар. Атака противника остановлена», — отметили авторы канала.

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