Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие Псков дроны Герой России Липовой: атаковавшие Псков дроны могли прилететь с Украины

Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что атаковавшие Псков БПЛА прилетели с Украины. Эксперт не исключил, что дроны запускались с территории одного из приграничных регионов соседнего государства.

Украина несколько месяцев назад получила БПЛА с радиусом действия до 1000 км. Возможно, что их запустили с территории приграничных регионов Украины, в том числе с платформ на базе внедорожников. В теории, их могли собрать в РФ, но все-таки дроны носят промышленный характер, собирать их в гараже сложно, — заявил Липовой.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Позднее стало известно, что российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова после атак беспилотников. В Росавиации уточнили, что меры были приняты для безопасности пассажиров.

Российским силам следует проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты, ранее заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Так он отреагировал на нападение беспилотников на аэропорт в Пскове. По его мнению, этот удар не является самой мощной атакой украинских военных, однако необходимо заранее готовиться к подобным нападениям.