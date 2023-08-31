Сладков предположил, откуда могли атаковать Псков Сладков: беспилотники могли атаковать Псков из Эстонии

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Недавняя атака беспилотников на Псков могла быть осуществлена с территории Эстонии, предположил в Telegram военкор Александр Сладков. Он отметил, что дроны прилетели со стороны границы с балтийским государством. Сладков подчеркнул, что атакующие обязаны будут ответить за такое нападение.

Вчера прозвучало, что они перелетели перед атакой через Чудское озеро, то есть со стороны границы [с Эстонией]. <...> А почему бы и нет? Почему бы не напрячь соседей. Если это сделали они, то они обязаны ответить. Атака со стороны натовских государств — мы вынуждены реагировать. Будем уходить — атакуют более крупные силы. А если это атаковали украинцы, пускай тогда опасаются своего участия в провокации такого большого конфликта. И пускай натовцы сами с ними разбираются, почему они наносят удар на таких территориях, которые находятся близко к объектам НАТО, — сообщил военкор.

Четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате вчерашней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. О нем рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове.

ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.