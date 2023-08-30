Очевидцы публикуют кадры возможного взрыва в Пскове

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове, пишет РЕН ТВ. Детали происшествия уточняются, добавили на телеканале. Отметим, что официальных комментариев Министерства обороны и местных властей пока не было.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. О звуках взрыва, в частности, рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Что именно произошло пока неизвестно.

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