Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове при атаке дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Четыре самолета повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в экстренных службах. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В настоящее время на месте налета украинских беспилотников продолжается пожар. Уточняется, что повреждения получили самолеты Ил-76.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.

Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. О его звуках, в частности, рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове.