ВСУ нанесли массированную атаку по РФ: в каких регионах сбиты беспилотники

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли массированную атаку на российские регионы с помощью дронов. О попытках ударов со стороны ВСУ сообщалось как минимум в восьми регионах страны.

С чего все началось

Первые сообщения начали поступать вечером 29 августа. Жители Пскова рассказали о мощных взрывах в местном аэропорту. После хлопка произошел пожар.

В то же время начала поступать информация об автоматных очередях в небе над Псковом. На опубликованных кадрах виднелись мелкие вспышки, а также слышались звуки выстрелов. Минобороны России информацию не подтверждало.

Позже глава региона Михаил Ведерников сообщил, что Министерство обороны отразило атаку беспилотников в псковском аэропорту. Также он опубликовал видео, на котором столб черного густого дыма уходит высоко в ночное небо Пскова. МО РФ не комментировало данные.

Как разворачивались события дальше

Ночью 30 августа о взрывах стали сообщать жители Брянска. По словам местных жителей, до взрывов из центрального района города доносился гул. Также уточнялось, что взрывы были слышны в Володарском и Советском районах. Громкий хлопок попал на камеру видеонаблюдения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском были сбиты три беспилотных летающих аппарата. По его словам обошлось без жертв. Министерство обороны России подтвердило эту информацию.

Также о взрывах сообщили и жители Тулы. По их словам, они произошли в районе предприятия «Тулачермет». В Тульской области также ввели ограничения полетов.

Какие еще регионы подверглись атаке

Минобороны России также сообщило, что ночью 30 августа пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО был сбит еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Еще один беспилотник был уничтожен над Калужской областью. Инцидент произошел 30 августа около 02:00 по московскому времени. Дрон был сбит силами противовоздушной обороны.

Через полчаса еще один дрон самолетного типа был сбит силами ПВО в небе над Рязанской областью, сообщило Министерство обороны России.

Также около 03:30 беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.

Что еще произошло

Авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море 30 августа в полночь, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что морские беспилотники атаковали Севастополь со стороны Севастопольской бухты. По его словам, атаку дронов отражали силы противовоздушной обороны. МО РФ информацию не комментировало.

Кроме того, власти закрыли воздушное пространство над аэропортами Москвы в ночь на среду, 30 августа. План «Ковер» объявлен во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Причины такого решения не уточняются. Минобороны России информацию не комментировало.

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