Жители Пскова сообщили о взрыве в районе аэропорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. Местные власти и Минобороны России информацию пока не комментировали.

Как написал канал, о взрыве рассказывают жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Что именно произошло пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в Курской области диверсанты вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который вел к военному аэродрому. В настоящее время силовики разыскивают подозреваемых. Стрелки из военизированной охраны, сопровождавшие на военный аэродром состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили на железной дороге вбитые в перевод и засыпанные ветками деревянные палки. Источник Baza добавил, что на место ЧП вызвали кинологов, которые не обнаружили взрывчатых веществ. Поезд продолжил движение после освобождения путей.

Недавно на железной дороге в Мелитополе было обнаружено самодельное взрывное устройство. СВУ было найдено на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное. Вес взрывного устройства составил около килограмма. Оно было изготовлено, предположительно, на основе пластита. Опасную находку уничтожили взрывотехники.