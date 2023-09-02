Третий безэкипажный катер ВСУ уничтожен на пути к Крымскому мосту

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вооруженные силы Украины в третий раз за ночь попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

2 сентября около 02.20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста, — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Первую попытку атаки моста через Керченский пролив украинская армия предприняла около 23:15 по московскому времени. Катер ВСУ был уничтожен в Черном море. Второй беспилотник попытался атаковать Крымский мост 2 сентября около 02:10 по московскому времени, он также был ликвидирован.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Глава региона также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность. Затем президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа.