В районе Крымского моста сбили две ракеты Аксенов: в районе Керченского пролива силы ПВО сбили две вражеские ракеты

Фото: МО РФ

В районе Керченского пролива, вблизи Крымского моста, российские силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что транспортный объект в результате вражеской атаки не пострадал.

В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, — написал Аксенов.

Ранее без указания причин сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Это произошло из-за того, что в акватории Черного моря обнаружили подозрительный предмет, похожий на катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности. Движение возобновили спустя час.

Крымский мост ранее оснастили новым средством защиты — противодиверсионными боновыми заграждениями. Они предназначены для обеспечения безопасности конструкции при нападении надводных и подводных беспилотных аппаратов.