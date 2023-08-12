Аксенов: еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом

Фото: МО РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом 12 августа. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность, — написал Аксенов.

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Аксенов рассказывал тогда о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки.

Немногим позже около моста снова сработала система ПВО. Движение автотранспорта вновь было временно перекрыто. По данным Telegram-канал Readovka, в Керчи слышали взрывы, местные жители сообщали о громких хлопках.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Движение по мосту было приостановлено с 22:15 до 23:31. Причиной тому послужило обнаружение в акватории Черного моря подозрительного предмета, который напоминал катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности.