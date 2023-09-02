ВСУ во второй раз за ночь попытались атаковать Крымский мост

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вторую атаку на Крымский мост за ночь попытались совершить ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник.

2 сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря, — заявили в ведомстве.

Первую попытку ВСУ совершили около 23:15 по московскому времени. Морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточнялось, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

До этого Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.