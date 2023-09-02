ВСУ попытались атаковать Крымский мост безэкипажным катером

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского моста с помощью безэкипажного катера, сообщила пресс-служба Минобороны России. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

1 сентября около 23.15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточнялось, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

До этого Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.