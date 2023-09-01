Названо число атаковавших Курчатов дронов Старовойт: Курчатов атаковал один дрон

Фото: Jaap Arriens/via ZUMA/Global Look Press

В утренней атаке 1 сентября по городу Курчатов в Курской области участвовал только один дрон, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что информация о падении второго беспилотника не подтвердилась.

Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один, — написал он.

Ранее глава Курской области сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших не зафиксировано.

Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 1 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.