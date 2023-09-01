В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа Гладков: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Фото: t.me/vvgladkov

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали на участок дачного дома в Люберцах. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточняются. Во Внуково задержаны 15 и отменены шесть рейсов. В Домодедово не вылетят по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов отменены. По данным сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы нет ни одного самолета.