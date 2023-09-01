На Курской АЭС оценили последствия удара дрона по Курчатову Курская АЭС: удар беспилотника ВСУ по Курчатову не повлиял на работу станции

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Курская АЭС

Удар украинского беспилотника по городу Курчатову никак не повлиял на работу Курской атомной электростанции, сообщает в Telegram пресс-служба АЭС. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2 и № 3. Энергоблок № 4 — в плановом ремонте с 18 августа 2023 года. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного, — говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

О том, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов, ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших нет.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 1 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.