Два украинских беспилотника атаковали Курчатов Старовойт: два украинских беспилотника атаковали Курчатов

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали город Курчатов в Курской области, где расположена Курская атомная электростанция, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В результате налета поврежден жилой дом и административное здание.

Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются, — написал Старовойт.

Ранее 30 августа украинские беспилотники атаковали аэропорт Пскова. После этого авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. В экспертном сообществе предполагали, что целью налета был военный объект. Также обсуждается, откуда стартовали дроны.

Военкор Александр Сладков считает, что аппараты вылетели из Эстонии. По его мнению, если версия подтвердится, Россия должна будет ответить. В противном случае следует ждать новых атак, причем более крупных. В то же время генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что беспилотники прилетели с Украины, которая недавно как раз получила партию БПЛА с радиусом действия до 1000 км. Запуск могли осуществить с платформ на базе внедорожников.