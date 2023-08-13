Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. На опубликованном в своем Telegram-канале видео он заявил, что Киеву приходится ежедневно отвечать на действия России в ходе спецоперации. В качестве примера таких ответов он привел ситуацию, разворачивающуюся вокруг моста.

По словам Зеленского, о реакции на выступления российских вооруженных сил говорит, в частности, «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Перед этим глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Некоторое время назад Крымский мост оснастили новым средством защиты — противодиверсионными боновыми заграждениями. Они предназначены для обеспечения безопасности конструкции при нападении надводных и подводных беспилотных аппаратов.