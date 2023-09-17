Украинский дрон-камикадзе сбили над Тулой Mash: над Тулой сбили дрон-камикадзе ВСУ, летевший к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что над Тулой системой ПВО сбит украинский дрон-камикадзе. По сведениям канала, БПЛА летел в сторону Москвы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно Mash, беспилотник упал на территорию тульского Логистического центра № 1, неподалеку от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз». По данным канала, разрушений в результате инцидента нет, люди не пострадали.

Место падения беспилотника ограждено, там работают сотрудники спецслужб, передает канал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила дрон в районе городского округа Истра. По словам градоначальника, обошлось без пострадавших и разрушений.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что обломки беспилотника упали в лесном массиве между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе. Она добавила, что на месте падения работают сотрудники экстренных служб.

Telegram-канал Baza сообщал, что в ночь на 17 сентября в Орловской области в результате атаки украинского беспилотника загорелся резервуар с бензином. По данным властей, БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. Минобороны России эту информацию не комментировало.