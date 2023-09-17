Baza: после удара дрона ВСУ в Орле загорелся резервуар с бензином

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в результате удара украинского беспилотника в Орловской области загорелся резервуар с бензином. По данным властей, БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. В Сети появились видеозаписи с предположительного места пожара. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Baza подчеркивает, что в результате происшествия никто не пострадал. Позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram уточнил, что открытое горение на территории промышленного объекта было потушено. Как утверждают авторы Telegram-канала ASTRA, при ударе беспилотника загорелся резервуар компании «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице.

Ранее в Минобороны России заявили о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет.

Также в российском военном ведомстве заявили, что ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. Отмечается, что за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.