В Донецке под обстрел ВСУ попали дома и храм

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Донецка, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. В результате атаки повреждения получили несколько жилых многоквартирных домов и храм. Информации о жертвах и пострадавших среди населения нет.

В результате обстрела Куйбышевского района по улицам Зуевская и Нарвская повреждены многоквартирные жилые дома, а также здание храма святого равноапостольного великого князя Владимира, — написал Кулемзин.

Ранее также сообщалось, что ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса калибра 155 мм по территории Донецка и Макеевки. До этого в результате обстрела столицы ДНР погибла шестилетняя девочка. Она скончалась от ранений 1 сентября. Ребенок был в числе 10 жителей города, пострадавших во время обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади. Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено 15 реактивных боеприпасов.

Кроме того, стало известно о двух обстрелах села Старый Хутор на юге Белгородской области. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили два частных домовладения, также разрушен гараж. Пострадавших среди гражданского населения нет.