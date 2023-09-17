Лавров: Запад ведет войну против России

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Запад ведет войну против РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя поставки дальнобойных ракет на Украину. Он добавил, что возможные поставки ракет Киеву не изменят существа происходящего в ходе спецоперации.

Это не изменит существа происходящего. Это факт. А происходит то, что Украину долгие годы подготавливали ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Чтобы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведанные. Они ведут против нас войну, — сказал Лавров.

До этого сообщалось, что правительство США может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS до конца осени. Подчеркивалось, что решение об отправке вооружений должно быть одобрено главой государства Джо Байденом. Американские эксперты предполагают, что власти по-новому смотрят на поставки ATACMS на фоне провала контрнаступления. Предполагается, что эти ракеты могут усилить его.

И. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной ранее заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.