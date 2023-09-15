Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS до конца осени WSJ: власти США могут передать Украине ракеты ATACMS осенью

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Пуск ракеты ATACMS

Правительство США может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS до конца осени, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники газеты подчеркивают, что решение об отправке вооружений должно быть одобрено главой государства Джо Байденом. Американские эксперты предполагают, что власти по-новому смотрят на поставки ATACMS на фоне провала контрнаступления. Предполагается, что эти ракеты могут усилить его.

В то же время источники газеты подчеркивают, что Украине передадут лишь небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS. Это обусловлено тем, что правительство страны не желает истощать запасы Пентагона. Отмечается, что эти ракеты обладают дальностью полета в 300 километров и могут запускаться с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, ранее переданного Киеву. Власти Украины неоднократно обращались к Вашингтону с просьбой поставить им ATACMS, однако в США все еще рассматривают такую возможность.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Украине могут передать крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. К настоящему моменту канцлер Германии Олаф Шольц еще не принял окончательное решение, так как Берлин требует от Украины гарантий неприменения ракет для нанесения ударов по территории России.