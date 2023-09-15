«Пройдет еще неделя-две»: Писториус о сроках поставки ракет Taurus Украине Министр обороны ФРГ допустил отправку ракет Taurus Украине в ближайшие недели

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Канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.

Мы — канцлер, я и другие члены кабинета министров — дали клятву не допустить ущерба для немецкого народа. Это наша задача. Одновременно мы хотим поддержать Украину. И если пройдет еще неделя-две до принятия решения, то так тому и быть, — заявил Писториус.

Вместе с тем глава оборонного ведомства подчеркнул, что Германия должна взвешивать все решения, касающиеся поставки ракет. Это обусловлено тем, что Taurus обладает наибольшей дальностью полета из всех ракет, которые Берлин передавал Киеву по программе военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил главе МИД Германии из-за поставки ракет Taurus. Он упрекнул немецкую коллегу в пустой трате времени, заявив, что Берлин «все равно это сделает». В свою очередь Борис Писториус счел тон украинского дипломата неуместным.