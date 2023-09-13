Министр обороны ФРГ назвал неуместным тон слов Кулебы о Taurus

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Глава Минобороны Германии Борис Писториус счел неуместным тон заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, на которые рассчитывал Киев. Писториус отметил, что это не испортит дальнейшее сотрудничество Германии и Украины по вопросам поставок оружия, передает ТАСС.

Абсолютно разделяю прохладную реакцию Анналены. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно, — заявил министр обороны ФРГ.

Он отметил, что дело не в смысловом содержании фразы Кулебы, а в тоне его заявлений. Тем не менее ситуация не повлияет на действия Берлина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил главе МИД Германии Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Кулеба упрекнул свою немецкую коллегу в пустой трате времени. Тогда он сказал: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время». Однако, по словам Бербок, Берлин опасается, что Вооруженные силы Украины будут наносить удары вглубь России. Для поставок ракет Taurus необходимо «прояснить все вопросы».