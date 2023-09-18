В Одессе прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщило украинское издание «Суспильне». По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные власти информацию не комментировали.

В настоящее время сирены звучат также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Подробной информации о произошедшем не поступало.

До этого Минобороны России сообщало о еще трех атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. БПЛА были ликвидированы системами ПВО. Кроме этого, дроны ВСУ совершили налет на Белгородскую область. Кроме этого, ВСУ с помощью ударных дронов атаковали Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что Министерство обороны отражало атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находился на месте инцидента. Также военные пытались сбить беспилотники из стрелкового оружия. Для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов.