ВСУ нанесли удар по Дому детского творчества в Запорожье

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Вооруженные силы Украины с помощью ударных дронов атаковали Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб региона. По его словам, сотрудников и посетителей детского образовательного учреждения, где готовились к новому учебному году, оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

В 17:20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже, — сказал собеседник агентства.

29 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны ВСУ есть погибшие, еще пять человек пострадали. Кроме того, повреждены здания, в том числе административные, а также нарушено электроснабжение села. Он уточнил, что украинские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня.

Агентство УНИАН со ссылкой на главу Государственной службы специальной связи Украины Юрия Щиголя сообщило, что Киев планирует организовать производство или закупить за этот год до 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов разных моделей. Он добавил, что правительство уже заключило контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников.