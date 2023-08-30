Губернатор Ведерников: Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку БПЛА

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту, написал у себя в Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.

Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично, — написал губернатор Псковской области.

Также он опубликовал видео, на котором столб черного густого дыма уходит высоко в ночное небо Пскова.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали аэропорт в Пскове с помощью дронов. По его словам, в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов.

Вечером во вторник беспилотник Вооруженных сил Украины ударил в жилой дом, в котором находится офис штаба «Единой России» в Новой Каховке. В результате произошедшего в здании начался пожар. Была уничтожена оргтехника и документация. Обошлось без пострадавших.