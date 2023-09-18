В Измаиле прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сильные взрывы были зафиксированы в городе Измаил Одесской области, где расположен крупный морской порт, сообщает местное издание «Зеркало недели». В регионе объявлена воздушная тревога.

Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области, — говорится в сообщении.

Вечером 17 сентября стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту. В информационном центре призвали граждан, стоящих в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять указания уполномоченных сотрудников службы. Движение по мосту было затруднено еще с утра.

17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. В соцсетях были опубликованы фото с обломками беспилотника, сбитого на подлете к нефтебазе в Феодосии.

В ночь на 17 сентября беспилотник с поражающими элементами атаковал Редкинский химзавод в Конаковском районе Тверской области. Дрон был сбит силами ПВО. Кроме этого, СМИ сообщали о перехвате ВКС России украинского беспилотника в Калужской области. Дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка.