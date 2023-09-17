Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США CNN: Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе, передает канал CNN со ссылкой на неназванного помощника руководства в сенате. По данным канала, выступление состоится 21 сентября около 10:00 по восточному времени (17:00 мск).

Зеленский намерен выступить перед сенаторами США во время своего визита на Капитолийский холм, — сообщает CNN.

15 сентября советника президента США Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне главу Украины. Он уточнил, что грядущая встреча станет их третьей в Белом доме. Американский лидер вернется из Нью-Йорка в столицу США, чтобы в четверг, 21 сентября, принять украинского коллегу.

Ранее политолог Владимир Васильев рассказал, что в отношении Байдена могут начать самое крупное в истории страны политическое разбирательство, предъявленные ему обвинения не будут иметь аналогов. По его словам, нынешнему американскому лидеру вменяется участие в международных коррупционных схемах, что напоминает о ситуации 1974 года и об отставке тогдашнего президента Ричарда Никсона после знаменитого Уотергейтского скандала.