Названы дата и место встречи Байдена с Зеленским Салливан: Байден встретит Зеленского в Белом доме на следующей неделе

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент США Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне главу Украины Владимира Зеленского, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что грядущая встреча станет их третьей в Белом доме, пишет The Hill.

Американский лидер вернется из Нью-Йорка в столицу США, чтобы в четверг, 21 сентября, принять в Белом доме украинского коллегу.

Президент Байден затем вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Украины Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг, — сказал советник Байдена.

Ранее политолог Владимир Васильев рассказал, что в отношении Байдена могут начать самое крупное в истории страны политическое разбирательство, в ходе которого предъявленные ему обвинения не будут иметь аналогий. По его словам, нынешнему американскому лидеру вменяется участие в международных коррупционных схемах, что напоминает о ситуации 1974 года и об отставке тогдашнего президента Ричарда Никсона после знаменитого Уотергейтского скандала.

12 сентября спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти поручил профильным комитетам начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер уточнил, что в распоряжении законодателей достаточно информации, дискредитирующей Байдена. Как оказалось, глава Белого дома лгал о неосведомленности касательно бизнеса членов его семьи.