Обнародованы личные письма Байдена: о чем он договаривался с Украиной В деле о коррупции семьи президента США появилась новая зацепка

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден и Джо Байден

Как сообщила британская газета Daily Mail, сын президента США Джо Байдена Хантер воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского. В этом холдинге американец получал зарплату как член совета директоров. Издание обнародовало личную переписку Байдена с украинскими предпринимателями. Как помог Хантер Burisma и почему западные СМИ обратили внимание на эту ситуацию только сейчас — в материале NEWS.ru.

Что нашли в письмах Хантера

Британские журналисты отметили, что Хантер Байден получил запрос о помощи от Burisma 12 мая 2014 года, за день до того, как его официально назначили в совет директоров компании с годовым доходом в $1 млн.

Согласно документам, исполнительный директор украинской фирмы Вадим Пожарский отправил сыну Байдена письмо, в котором рассказал, что владелец компании Николай Злочевский находится под уголовным расследованием на Украине, и попросил оказать содействие для решения ситуации. Бизнесмена подозревали в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов во время службы на посту министра окружающей среды Украины при президентстве Виктора Януковича.

«Нам срочно нужен ваш совет. Возможно, вы могли бы использовать свое влияние и передать некое сообщение или сигнал, чтобы остановить то, что происходит. Мы считаем, что дело политически мотивировано», — писал Пожарский.

По его словам, компания Burisma стала жертвой шантажа со стороны украинских политиков и правительственных ведомств. От холдинга требовали предоставить деньги наличными, иначе угрожали начать судебное преследование.

«После безуспешных попыток получить от нас средства они приступили к конкретным действиям», — рассказывал Хантеру Пожарский.

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Хантер Байден

Как Хантер помог украинцам

Согласно информации из писем, Хантер обратился к юридической фирме Boies, Schiller & Flexner, чтобы она помогла Burisma. Также он отдельно посоветовал украинским коллегам собрать данные о сотрудниках генеральной прокуратуры Украины через Nardello&Co — частное следственное агентство, которое открыл бывший федеральный прокурор США Даниэл Нарделло.

Как пишет издание, американский дипломат Джордж Кент дал показания, в которых ссылался на представителя украинской прокуратуры. Тот сообщил ему, что в декабре 2014 года Злочевский дал взятку в размере $7 млн чиновникам юстиции, чтобы сорвать американо-британское расследование.

По информации британского СМИ, в письмах Хантера нет никаких доказательств его причастности к этой взятке.

В 2015 году расследование в отношении газовой компании возобновилось, когда пост генерального прокурора Украины занял Виктор Шокин, который боролся с коррупцией. Вскоре Burisma вновь обратилась к Хантеру. Сын президента помог холдингу связаться с американской консалтинговой компанией Blue Star Strategies, которой управляют бывшие чиновники из администрации 42-го президента США Билла Клинтона.

Сотрудники Blue Star должны были закрыть все преследования против Злочевского на Украине. Для этого они зарегистрировали Burisma как иностранного агента в Министерстве юстиции США и начали лоббировать ее интересы среди чиновников Госдепартамента.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Виктор Шокин

Как связан с Burisma Джо Байден

Daily Mail приводит слова бывшего делового партнера Хантера Девона Арчера о том, что сын политика также обратился за помощью к отцу Джо, который на тот момент занимал должность вице-президента США.

«Я знаю, что этот звонок был, хоть меня и не посвящали в детали. Представители Burisma спрашивали, может ли Вашингтон помочь. Они никогда не задавали вопрос именно о президенте США. Это всегда были расплывчатые формулировки», — рассказывал Арчер.

Как пишут британские журналисты, через три дня после разговора с сыном Джо Байден отправился в Киев и встретился с украинским президентом Петром Порошенко. Якобы вице-президент США угрожал приостановить помощь Украине в размере $1 млрд, если Порошенко не уволит Шокина.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал NEWS.ru, что под давлением Байдена бывший глава Украины был вынужден сменить прокурора.

«Порошенко вызвал Шокина, и, хотя он его кум и они были в очень близких отношениях, он сказал, что так и так, дорогой, я вынужден тебя уволить. Это говорит о степени колониальной зависимости украинского режима от американцев», — рассказал NEWS.ru бывший премьер-министр.

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Почему об истории с Хантером Байденом вспомнили только сейчас

Сведения о коррупционной деятельности Байденов на Украине появлялись и ранее. Записи разговоров, в которых Байден-старший требовал уволить Шокина, были обнародованы еще в 2020 году. Однако до недавнего времени западные медиа не уделяли этому такого внимания.

Николай Азаров считает, что иностранная пресса начала писать о скандале вокруг коррупционных преступлений семьи Байдена на Украине только сейчас, потому что в США начался период подготовки к выборам.

«Но пока Байден у власти, не стоит ожидать полноценного расследования и того, что кто-то бросится исполнять свой долг. Это будет возможно только после смены власти», — говорит эксперт.

Как дело Байденов повлияет на ситуацию на Украине

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru допустил, что недовольство американского общества скандальным делом семьи Байденов может привести к снижению объема военной помощи Украине.

По его мнению, вряд ли Байден откажется от поставок вооружений Киеву. Он предположил, что Bursima была нужна Джо и Хантеру как раз для теневых оружейных поставок на Украину. Как добавил Артамонов, снижение военной помощи можно ожидать в случае, если Байден проиграет на выборах 2024 года и к власти придут республиканцы — Дональд Трамп или Вивек Рамасвами, либо демократ Роберт Кеннеди-младший.

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Хантер Байден и Джо Байден

Ждет ли Байдена импичмент

На днях спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти допустил, что в скором времени может начаться процедура импичмента американского президента Джо Байдена из-за подозрений в коррупционных преступлениях. По его мнению, это произойдет после возвращения Конгресса с каникул.

Маккарти признался, что у него пока нет точных доказательств возможных нарушений закона со стороны Байдена, так как президент, предположительно, скрывает необходимую информацию. Запуск расследования даст конгрессу правовые полномочия, которые нужны, чтобы получить доступ к необходимым сведениям о преступлениях президента, включая выписки с банковских счетов и кредитных карт.

Как говорил Дональд Трамп, демократы дважды объявляли ему импичмент, поэтому республиканцы должны отомстить и сместить Байдена.

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