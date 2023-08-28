В США допустили начало процедуры импичмента в отношении Байдена Спикер Маккарти: имеющаяся информация способна привести к импичменту Байдена

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Кевин Маккарти

Собранная республиканцами информация позволяет поставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена, заявил в беседе с Fox News спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. По его словам, семья хозяина Белого дома вовлечена в «культуру коррупции».

Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом. Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена. Американская общественность заслуживает ответов, — подчеркнул спикер.

Маккарти прежде говорил, что расследование предполагаемой причастности к коррупции Джо Байдена и его сына Хантера диктует инициирование импичмента главе государства. По его мнению, такая процедура расширит возможности конгресса в плане сбора информации, которая позволит после расследования инициировать в отношении лидера США импичмент.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте Джо Байдена. Заявление она сделала после слов бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции. Шокин заявил, что лишился своего поста в 2016 году из-за того, что увольнение было «оплачено» и произошло под воздействием Вашингтона.