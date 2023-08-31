Названа дата начала полномасштабной войны США против России Журналист Такер Карлсон заявил, что США начнут войну с Россией в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле. Таким образом администрация президента США Джо Байдена попытается сохранить власть, отметил он.

Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос, — сказал телеведущий.

По его словам, эта война станет, скорее, политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране. При этом Карлсон призвал американцев начать давить на сенат во избежание конфликта.

Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну, — добавил Карлсон.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что война между великими державами «не является ни близкой, ни неизбежной». По его словам, такого противостояния можно избежать.